Самюэль Умтити: «В Испании на базу приезжают в форме от Adidas и Puma, а во Франции происходят какие-то парады мод. Иньеста выиграл все, но не зазнается – такие игроки лучшие»

Умтити: во Франции игроки, подписавшие первые контракты, считают себя особенными.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Франции Самюэль Умтити высказался о том, как футболисты пытаются выделиться на фоне своего успеха.

«С человеческой точки зрения, такие игроки, как Иньеста , являются лучшими. Он и так невероятный игрок, но в личностном плане… Ты понимаешь, что, несмотря на то, что он выиграл все, он не зазнается.

Во Франции бывает, что игроки, только подписавшие свои первые контракты, начинают думать, что они особенные, покупают свои первые автомобили, думают, что уже добились успеха.

Но там [в Испании] все совсем не так. Игроки – это простые люди, они приезжают на базу в форме своих спонсоров от Adidas и Puma, в то время как во Франции [на базах] происходят какие-то парады мод.

Я хотел учиться у таких игроков [как в Испании ], это помогает оставаться приземленным», – сказал Умтити в подкасте The Elevate House.