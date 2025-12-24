Дркушич о России: «У меня были стереотипы. В американских фильмах русские – злодеи, пьют водку, а по улицам ходят медведи. Но здесь все дружелюбно, красиво и модно»

Дркушич о русских: в фильмах они злодеи, пьют, но в России дружелюбно и красиво.

Защитник «Зенита » Ванья Дркушич рассказал о стереотипах про русских людей, с которыми он столкнулся до переезда в Россию.

Словенец присоединился к «Сочи» в 2022 году, а в 2024-м перешел в «Зенит».

«Перед переходом в «Сочи» у меня были стереотипы, которые впоследствии развеялись (смеется).

Знаете, мы все в Европе смотрим американские фильмы, и в них русские всегда изображаются через глупые заезженные стереотипы: представлены мафией, убийцами и просто в роли плохих людей, злодеев.

Еще там любят показывать, что здесь все пьют водку и по улицам ходят медведи. Но любой, кто приедет сюда, увидит, как здесь все дружелюбно, красиво и модно.

Конечно, после переезда в Сочи я узнал и увидел много нового, удивился!» – заявил Дркушич.