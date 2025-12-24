В Бурунди умер футболист, проглотивший колдовской амулет гри-гри во время матча второго дивизиона

Африканский футболист умер, проглотив колдовской амулет.

Федерация футбола Бурунди сообщила о смерти полузащитника клуба «Ле Гепьер дю Лак» Игиранезы Эме Герика. Он упал на газон во время матча с «Амаспири Невер Гив Ап» во втором дивизионе страны. Несмотря на вмешательство врачей, игрок скончался во время транспортировки в больницу. Федерация не уточнила причину смерти.

Издание Sport News Africa сообщило, что футболист держал во рту монету и случайно ее проглотил. По информации African Public Radio, предметом, который проглотил Герик, была не монета, а амулет гри-гри, связанный с различными колдовскими ритуалами.