Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему его за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов»

Комментатор «Матч ТВ » ответил на критику со стороны пользователя Спортса’’.

Пользователь Максим Шаповалов оставил комментарий под текстом о том, как Шнякин встретился с незрячим блогером Спортса’’ Федором Замыцким и прокомментировал для него матч «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Вчера смотрел «Наполи » с «Болоньей», он такую ересь нес, я не выдержал и выключил трансляцию, самый ужасный комментатор».

Комментатор ответил: «Максим, привет! Давайте обсудим, если не против. Можно пару примеров ереси?»

Читатель сайта назвал реплику Шнякина , которая ему не понравилась: «Катапультировал мяч в штрафную». Именно после этого отключил трансляцию, так как слушать дальше вас уже не мог, но тем не менее спасибо вам за добрые дела».

«Максим, ради любопытства: а что не так со словом «катапультировать»? Употребляю его во время аутов. Механика похожая? Вполне. Слово «бросить» скажу и я, и сотни других комментаторов тысячу раз. Тысячу. А русский язык позволяет подобрать уйму синонимов. Вот если бы я забивал вам голову «билдапами», «редиректами», «лонгшотами» и т. д.…

Ну, катапультировал и катапультировал. Разве это слово – ересь? Оно же отображает сам прием, реальность», – отреагировал Шнякин.

Максим Шаповалов вспомнил еще одну фразу комментатора: «Искрометно ударил по мячу, что тот улетел за пределы стадиона».

На это Шнякин ответил: «Простите, но тут вас вынужден подловить вас. «Искрометно пробил по мячу в сторону трибуны» – это, во-первых, очевидная, простенькая ирония. По поводу удара Роу. Но главное: это было в конце игры. Выходит, вы не выключили трансляцию, о чем писали в начале.

Максим, при всем уважении: пока ни одного примера ереси. Но ладно. Не сойтись с лексикой комментатора, не принимать его энергетически – это нормально. Менять ваше отношение не собираюсь».

«Ну, если вы считаете совершенно неуместное словечко в той или иной фразе иронией, это ваше дело. И да, я хотел досмотреть матч до конца, но не смог, благодаря вам, извините за откровенность», – завершил диалог пользователь Спортса’’.

