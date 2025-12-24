  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему его за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов»
84

Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему его за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов»

Дмитрий Шнякин ответил критиковавшему его пользователю Спортса’’.

Комментатор «Матч ТВ» ответил на критику со стороны пользователя Спортса’’.

Пользователь Максим Шаповалов оставил комментарий под текстом о том, как Шнякин встретился с незрячим блогером Спортса’’ Федором Замыцким и прокомментировал для него матч «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Вчера смотрел «Наполи» с «Болоньей», он такую ересь нес, я не выдержал и выключил трансляцию, самый ужасный комментатор».

Комментатор ответил: «Максим, привет! Давайте обсудим, если не против. Можно пару примеров ереси?»

Читатель сайта назвал реплику Шнякина, которая ему не понравилась: «Катапультировал мяч в штрафную». Именно после этого отключил трансляцию, так как слушать дальше вас уже не мог, но тем не менее спасибо вам за добрые дела». 

«Максим, ради любопытства: а что не так со словом «катапультировать»? Употребляю его во время аутов. Механика похожая? Вполне. Слово «бросить» скажу и я, и сотни других комментаторов тысячу раз. Тысячу. А русский язык позволяет подобрать уйму синонимов. Вот если бы я забивал вам голову «билдапами», «редиректами», «лонгшотами» и т. д.…

Ну, катапультировал и катапультировал. Разве это слово – ересь? Оно же отображает сам прием, реальность», – отреагировал Шнякин.

Максим Шаповалов вспомнил еще одну фразу комментатора: «Искрометно ударил по мячу, что тот улетел за пределы стадиона».

На это Шнякин ответил: «Простите, но тут вас вынужден подловить вас. «Искрометно пробил по мячу в сторону трибуны» – это, во-первых, очевидная, простенькая ирония. По поводу удара Роу. Но главное: это было в конце игры. Выходит, вы не выключили трансляцию, о чем писали в начале.

Максим, при всем уважении: пока ни одного примера ереси. Но ладно. Не сойтись с лексикой комментатора, не принимать его энергетически – это нормально. Менять ваше отношение не собираюсь». 

«Ну, если вы считаете совершенно неуместное словечко в той или иной фразе иронией, это ваше дело. И да, я хотел досмотреть матч до конца, но не смог, благодаря вам, извините за откровенность», – завершил диалог пользователь Спортса’’. 

Шнякин провел особый эфир ЛЧ для незрячего блогера Спортса”. Вот как прошла эта встреча

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?2502 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoпремьер-лига Россия
logoБолонья
logoНаполи
телевидение
logoМатч ТВ
logoСпортс
logoДмитрий Шнякин
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все – даже бьет головой!»
31 минуту назад
Кубок Африки. Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар обыграл Мозамбик, Камерун против Габона
34 минуты назад
«Реал» – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes, «МЮ», «Барса» и «Ливерпуль» тоже в рейтинге. Лидирует «Даллас» из НФЛ, в топ-10 – «Голден Стэйт» и «Лейкерс» из НБА
40 минут назад
Самюэль Умтити: «В Испании на базу приезжают в форме от Adidas и Puma, а во Франции происходят какие-то парады мод. Иньеста выиграл все, но не зазнается – такие игроки лучшие»
59 минут назад
В Бурунди умер футболист, проглотивший колдовской амулет гри-гри во время матча второго дивизиона
сегодня, 18:49
Дркушич о России: «У меня были стереотипы. В американских фильмах русские – злодеи, пьют водку, а по улицам ходят медведи. Но здесь все дружелюбно, красиво и модно»
сегодня, 18:47
Флик, Хиральдес и Гонсалес номинированы на приз лучшему тренеру декабря в Ла Лиге
сегодня, 18:37
Путин поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта». Определять перечень будет Минспорта
сегодня, 18:08
Мбаппе, Ямаль, Коке – среди номинантов на приз лучшему игроку декабря в Ла Лиге
сегодня, 17:54
Флик может обсудить с «Барсой» продление контракта до 2028-го, хотя планировал закончить карьеру в 2027-м. Тренер доволен клубом, его семье нравится в городе (COPE)
сегодня, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Переход Джаки в «Сандерленд» – лучший трансфер сезона АПЛ на данный момент по версии Goal. Субименди – 2-й, Вольтемаде – 5-й, Шерки – 9-й, Экитике – 10-й
5 минут назад
Черчесов о Казахстане: «Игроки должны стремиться в более конкурентную лигу. Австрийцы, словенцы, грузины играют за границей. Хотя у России на ЧМ-2018 такими были только Габулов и Черышев»
7 минут назад
Пономарев о Дивееве: «Пусть идет болтаться в «Зенит» и потеряется там совсем. Игорь – ненастоящий защитник: у него нет хорошей стартовой скорости, он не умеет отбирать мячи внизу»
20 минут назад
Де Лаурентис о календаре: «Футбол разрушают большим количеством матчей. Руководители не уважают клубы и игроков. Нужно изменить трудовые отношения, регулировать власть агентов»
23 минуты назад
Дель Боске о ЧМ-2026: «Цель Испании – вновь стать чемпионом. Нужно отнестись без хвастовства и с осторожностью. ФИФА делает футбол более инклюзивным, увеличивая число участников»
24 минуты назад
Реднапп о своих лошадях: «Я не пью, немного гольфа и скачек – вот моя страсть. Надеюсь, мой конь будет бегать как Гарет Бэйл!»
54 минуты назад
Камавинга опроверг предположение, что он критиковал Винисиуса за недостаток движения в матче с «Севильей»: «Оставьте его в покое. Я говорил не о нем»
сегодня, 18:35
Гендиректор «Ариса» о Карседо: «Временами может быть эмоциональным, но без переборов, не как Станкович. Умеет ставить игру через владение, он работал в «Спартаке», знает чемпионат»
сегодня, 18:32
Мюллер о Карле: «Леннарт – отличный завершитель с исключительной техникой удара. Вопрос, будут ли у него голевые моменты. Подольски нечасто оказывался на ударной позиции»
сегодня, 18:10
Зидан посетил матч Кубка Африки. Сын экс-хавбека сборной Франции Люка сыграл за Алжир
сегодня, 17:53Фото