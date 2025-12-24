Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему его за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов»
Комментатор «Матч ТВ» ответил на критику со стороны пользователя Спортса’’.
Пользователь Максим Шаповалов оставил комментарий под текстом о том, как Шнякин встретился с незрячим блогером Спортса’’ Федором Замыцким и прокомментировал для него матч «Интера» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов: «Вчера смотрел «Наполи» с «Болоньей», он такую ересь нес, я не выдержал и выключил трансляцию, самый ужасный комментатор».
Комментатор ответил: «Максим, привет! Давайте обсудим, если не против. Можно пару примеров ереси?»
Читатель сайта назвал реплику Шнякина, которая ему не понравилась: «Катапультировал мяч в штрафную». Именно после этого отключил трансляцию, так как слушать дальше вас уже не мог, но тем не менее спасибо вам за добрые дела».
«Максим, ради любопытства: а что не так со словом «катапультировать»? Употребляю его во время аутов. Механика похожая? Вполне. Слово «бросить» скажу и я, и сотни других комментаторов тысячу раз. Тысячу. А русский язык позволяет подобрать уйму синонимов. Вот если бы я забивал вам голову «билдапами», «редиректами», «лонгшотами» и т. д.…
Ну, катапультировал и катапультировал. Разве это слово – ересь? Оно же отображает сам прием, реальность», – отреагировал Шнякин.
Максим Шаповалов вспомнил еще одну фразу комментатора: «Искрометно ударил по мячу, что тот улетел за пределы стадиона».
На это Шнякин ответил: «Простите, но тут вас вынужден подловить вас. «Искрометно пробил по мячу в сторону трибуны» – это, во-первых, очевидная, простенькая ирония. По поводу удара Роу. Но главное: это было в конце игры. Выходит, вы не выключили трансляцию, о чем писали в начале.
Максим, при всем уважении: пока ни одного примера ереси. Но ладно. Не сойтись с лексикой комментатора, не принимать его энергетически – это нормально. Менять ваше отношение не собираюсь».
«Ну, если вы считаете совершенно неуместное словечко в той или иной фразе иронией, это ваше дело. И да, я хотел досмотреть матч до конца, но не смог, благодаря вам, извините за откровенность», – завершил диалог пользователь Спортса’’.
