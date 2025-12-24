Путин поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта». Определять перечень будет Минспорта
Путин поручил внести понятие «командный игровой вид спорта» в законодательство.
Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта».
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих закрепление понятия «командный игровой вид спорта», наделение Минспорта России полномочием по определению перечня командных игровых видов спорта, совершенствование положений, регулирующих особенности развития таких видов спорта», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
В реестре Минспорта на данный момент нет единого определения «командного вида спорта», но есть перечень командных игровых видов спорта, по которым проводятся чемпионаты, первенства и Кубки России.
Срок исполнения поручения – до 20 июля 2026 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Кремля
