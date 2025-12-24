  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флик может обсудить с «Барсой» продление контракта до 2028-го, хотя планировал закончить карьеру в 2027-м. Тренер доволен клубом, его семье нравится в городе (COPE)
15

Флик может обсудить с «Барсой» продление контракта до 2028-го, хотя планировал закончить карьеру в 2027-м. Тренер доволен клубом, его семье нравится в городе (COPE)

Ханс-Дитер Флик может обсудить с «Барселоной» продление контракта.

Ханс-Дитер Флик может остаться в «Барселоне» еще на сезон. 

Как сообщает COPE, каталонцы интересуются, не хочет ли главный тренер команды продлить контракт до июня 2028 года. Изначально Флик планировал завершить карьеру после сезона-2026/27, но теперь может изменить свои планы – он считает, что еще слишком рано принимать решение. 

Флик очень доволен клубом и проектом – особенно его впечатляет работа «Ла Масии». Его семье нравится жить в Барселоне. У тренера хорошие отношения со спортивным директором «блауграны» Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой. Немец считает, что его будущее во многом зависит от того, останется ли Лапорта на своем посту. 

Выборы президента «Барселоны» пройдут в 2026 году. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?1785 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoЖоан Лапорта
logoДеку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе, Ямаль, Коке – среди номинантов на приз лучшему игроку декабря в Ла Лиге
32 минуты назад
Канисарес о контракте Винисиуса: «Его игра не соответствует обсуждаемым цифрам. Получается, что «Реалу» придется заплатить за ожидания и за то, каким игроком он был»
48 минут назад
Кубок Африки. Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар играет с Мозамбиком, Камерун против Габона
56 минут назадLive
Путин рекомендовал главам регионов поощрять тренеров спортсменов высокого класса
сегодня, 17:26
У Роналду 19 (16+3) очков в 18 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию. Форвард ассистировал Феликсу в игре с «Аль-Завраа»
сегодня, 17:15
Юран за лимит на иностранных тренеров: «Мы не Швейцария какая-то или Люксембург. У нас всегда были свои, а мы везем тех, кто не востребован за рубежом»
сегодня, 17:14
Ташуев о «Енисее»: «Когда мне позвонили, у меня были другие планы – сборная Беларуси. Но там сделали ставку на легенду белорусского футбола Гончаренко»
сегодня, 17:01
Ван де Вен о том, что травмировал Исака: «Я просто пытался заблокировать удар – немного не повезло, что его нога оказалась у меня между ног. Я написал ему, он был благодарен»
сегодня, 16:58
Путин вручил Канделаки орден Александра Невского на церемонии в Кремле – за «вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность»
сегодня, 16:48
«Зенит» требует 40 млн евро за Жерсона, «Крузейро» считает эту сумму «нереалистичной». Переговоры не продвигаются (Globo)
сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер о Карле: «Леннарт – отличный завершитель с исключительной техникой удара. Вопрос, будут ли у него голевые моменты. Подольски нечасто оказывался на ударной позиции»
16 минут назад
Путин поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта». Определять перечень будет Минспорта
18 минут назад
Зидан посетил матч Кубка Африки. Сын экс-хавбека сборной Франции Люка сыграл за Алжир
33 минуты назадФото
Канчельскис о Карседо: «Спартак» чемпионство, что ли, выиграет, если назначит нового тренера? Нет, конечно. Не знаю, чем руководству не нравятся российские специалисты»
42 минуты назад
Лоди переходит в «Атлетико Минейро». Экс-защитник «Атлетико» расторг договор с «Аль-Хилалем» в сентябре
53 минуты назад
«Зенит» провел турнир для юных спортсменов в сложной жизненной ситуации. Радимов выступил на церемонии закрытия
сегодня, 17:20
Веллитон: «Надеюсь, у Карседо все получится в «Спартаке». Потому что этот клуб всегда должен побеждать, это самая большая команда в России»
сегодня, 16:52
«Кураньи – лучший легионер в истории РПЛ. Он очень мощный форвард, настоящий бомбардир». Силкин об экс-нападающем «Динамо»
сегодня, 16:39
«Марсель» объявил о создании международной сети партнерских клубов. Первым участником стал «Химнастик»
сегодня, 16:29
«Осасуна» подписала Галана из «Атлетико» до конца сезона за 500 тысяч евро. Клуб может продлить контракт с защитником и доплачивать мадридцам по 500 тысяч евро за каждый сезон в Ла Лиге
сегодня, 16:13Фото