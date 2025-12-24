Флик может обсудить с «Барсой» продление контракта до 2028-го, хотя планировал закончить карьеру в 2027-м. Тренер доволен клубом, его семье нравится в городе (COPE)
Ханс-Дитер Флик может обсудить с «Барселоной» продление контракта.
Ханс-Дитер Флик может остаться в «Барселоне» еще на сезон.
Как сообщает COPE, каталонцы интересуются, не хочет ли главный тренер команды продлить контракт до июня 2028 года. Изначально Флик планировал завершить карьеру после сезона-2026/27, но теперь может изменить свои планы – он считает, что еще слишком рано принимать решение.
Флик очень доволен клубом и проектом – особенно его впечатляет работа «Ла Масии». Его семье нравится жить в Барселоне. У тренера хорошие отношения со спортивным директором «блауграны» Деку и президентом клуба Жоаном Лапортой. Немец считает, что его будущее во многом зависит от того, останется ли Лапорта на своем посту.
Выборы президента «Барселоны» пройдут в 2026 году.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?1785 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости