  Путин рекомендовал главам регионов поощрять тренеров спортсменов высокого класса
Путин рекомендовал губернаторам поощрять тренеров спортсменов высокого класса.

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предусмотреть меры поощрения тренеров спортсменов высокого класса. 

Такое решение было принято по итогам состоявшегося 6 ноября заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса (включая первых тренеров таких спортсменов) с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. 

Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага России на спортивных соревнованиях

