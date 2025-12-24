Юран за лимит на иностранных тренеров: «Мы не Швейцария какая-то или Люксембург. У нас всегда были свои, а мы везем тех, кто не востребован за рубежом»

Юран за лимит на иностранных тренеров: мы не Швейцария какая-то или Люксембург.

Сергей Юран выступил за введение лимита на иностранных тренеров в российском футболе.

«Нужен ли лимит на иностранных тренеров? Я только за ограничения здесь. У нас в стране живет 150 миллионов человек. Давайте даже историю вспомним СССР, СНГ и России – у нас всегда были свои тренеры. Мы не Швейцария какая-то или Люксембург.

А мы везем тех, кто не востребован там за рубежом. Так что в вопросе ограничения иностранных тренеров двумя руками поддерживаю министра спорта. Нужно давать работать своим тренерам, а не привозить абы кого. Тот же Манчини в «Зенит » приезжал – он что-то выиграл?

Можно рассматривать иностранцев, но только тех, которые выигрывали в топ-чемпионатах, а не в Сербии и Румынии. Должен приезжать человек, который что-то выиграл: дошел в еврокубках до высоких стадий. Тогда я еще могу понять. Но такие сюда не поедут, потому что они там востребованы.

Надо доверять нашим. Наши гранды – Газзаев , Романцев и Семин прошли определенные этапы: сначала тренировали в первой лиге, а потом уже опытными пришли в команды. У нас есть хорошие тренеры, просто им надо доверять. Иностранцам мы долго доверяем, даже когда нет результата, а у россиян одна неудача и все – вырезаем.

Так же нельзя к своим относиться. Это применимо к иностранному тренеру, который приехал, и что мы видим? Пример Станковича: в прошлом году «Спартак » занял четвертое место, а с ним переподписывают контракт. И как это понять? Обычно переподписывают, когда есть результат, а здесь… Мы – тренеры созванивались между собой и были немножко шокированы», – сказал бывший главный тренер «Пари НН».