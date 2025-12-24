  • Спортс
  • У Роналду 19 (16+3) очков в 18 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию. Форвард ассистировал Феликсу в игре с «Аль-Завраа»
У Роналду 19 (16+3) очков в 18 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию. Форвард ассистировал Феликсу в игре с «Аль-Завраа»

Криштиану Роналду совершил 19 результативных действий в текущем сезоне.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отдал третий результативный пас в сезоне. 

40-летний португалец ассистировал Жоау Феликсу в матче против египетского клуба «Аль-Завраа» в Лиге чемпионов АФК 2 (4:1, второй тайм). 

Теперь на счету Роналду 11 забитых мячей и 3 результативных паса в 13 матчах за саудовскую команду в текущем сезоне. В составе сборной Португалии за этот период он провел 5 игр и забил 5 голов. 

