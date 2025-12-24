У Роналду 19 (16+3) очков в 18 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию. Форвард ассистировал Феликсу в игре с «Аль-Завраа»
Криштиану Роналду совершил 19 результативных действий в текущем сезоне.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отдал третий результативный пас в сезоне.
40-летний португалец ассистировал Жоау Феликсу в матче против египетского клуба «Аль-Завраа» в Лиге чемпионов АФК 2 (4:1, второй тайм).
Теперь на счету Роналду 11 забитых мячей и 3 результативных паса в 13 матчах за саудовскую команду в текущем сезоне. В составе сборной Португалии за этот период он провел 5 игр и забил 5 голов.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?1766 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости