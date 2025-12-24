«Зенит» требует 40 млн евро за Жерсона, «Крузейро» считает эту сумму «нереалистичной». Переговоры не продвигаются (Globo)

«Зенит» хочет получить 40 миллионов евро за Жерсона.

«Крузейро» не устраивают запросы «Зенита » в переговорах о переходе Жерсона .

По информации Globo, петербургский клуб требует 40 миллионов евро за трансфер 28-летнего полузащитника. Бразильцы считают эту сумму «нереалистичной» – ранее они давали понять, что готовы заплатить около 20 млн евро.

Прогресса в переговорах между клубами нет. Ранее сообщалось , что в сделку может быть включен защитник Жонатан Жезус.

В «Крузейро » знают, что Жерсон хочет вернуться в поле зрения тренерского штаба сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира и готов рассматривать предложения и от других бразильских клубов.

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .