  • «Зенит» требует 40 млн евро за Жерсона, «Крузейро» считает эту сумму «нереалистичной». Переговоры не продвигаются (Globo)
«Зенит» требует 40 млн евро за Жерсона, «Крузейро» считает эту сумму «нереалистичной». Переговоры не продвигаются (Globo)

«Зенит» хочет получить 40 миллионов евро за Жерсона.

«Крузейро» не устраивают запросы «Зенита» в переговорах о переходе Жерсона

По информации Globo, петербургский клуб требует 40 миллионов евро за трансфер 28-летнего полузащитника. Бразильцы считают эту сумму «нереалистичной» – ранее они давали понять, что готовы заплатить около 20 млн евро. 

Прогресса в переговорах между клубами нет. Ранее сообщалось, что в сделку может быть включен защитник Жонатан Жезус.

В «Крузейро» знают, что Жерсон хочет вернуться в поле зрения тренерского штаба сборной Бразилии в преддверии чемпионата мира и готов рассматривать предложения и от других бразильских клубов. 

В текущем сезоне Мир РПЛ хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
