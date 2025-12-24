  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мирча Луческу: «Шахтер», возможно, выиграл бы ЛЧ, если бы не конфликт на Донбассе. Мы были великолепны»
48

Мирча Луческу: «Шахтер», возможно, выиграл бы ЛЧ, если бы не конфликт на Донбассе. Мы были великолепны»

Мирча Луческу: «Шахтер» мог бы выиграть ЛЧ, возможно.

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу вспомнил период работы в команде. Румынский специалист возглавлял клуб с 2004 по 2016 год.

«Я сказал Ринату Ахметову: «Перед тем, как построить великолепную команду, нужно начать играть в великолепный футбол». Мне нужны были не чемпионы, а таланты для развития, а я хорошо знаю бразильцев. Я видел Неймара и Каземиро, очень хороших игроков, но мне сказали, что их не купить. Ладно, а других? Пришли Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Фернандиньо, мы создали систему, в которой «Шахтер» много зарабатывал, а проданным уже была замена.

Ахметов делал это не для себя, он вкладывал все в команду. Он построил самый красивый стадион в Европе, мы побеждали большие команды, мы были молоды, сильны, великолепно играли. Мы выиграли Кубок УЕФА и практически каждый год доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов. Представляете, как сложно поднять команду из Восточной Европы на такой уровень?

Если бы не конфликт на Донбассе (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘), возможно, мы бы когда-нибудь выиграли Лигу чемпионов», – сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?1793 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
logoШахтер
Политика
logoМирча Луческу
logoФернандиньо
logoЧемпионат Украины по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДуглас Коста
logoАлекс Тейшейра
logoпремьер-лига Россия
logoРинат Ахметов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Шнякин ответил пользователю Спортса’’, критиковавшему за слово «катапультировать»: «Употребляю его во время аутов. Разве это ересь? Русский язык позволяет подобрать уйму синонимов»
1 минуту назад
Мбаппе, Ямаль, Коке – среди номинантов на приз лучшему игроку декабря в Ла Лиге
33 минуты назад
Флик может обсудить с «Барсой» продление контракта до 2028-го, хотя планировал закончить карьеру в 2027-м. Тренер доволен клубом, его семье нравится в городе (COPE)
46 минут назад
Канисарес о контракте Винисиуса: «Его игра не соответствует обсуждаемым цифрам. Получается, что «Реалу» придется заплатить за ожидания и за то, каким игроком он был»
49 минут назад
Кубок Африки. Алжир разгромил Судан, Кот-д`Ивуар играет с Мозамбиком, Камерун против Габона
57 минут назадLive
Путин рекомендовал главам регионов поощрять тренеров спортсменов высокого класса
сегодня, 17:26
У Роналду 19 (16+3) очков в 18 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию. Форвард ассистировал Феликсу в игре с «Аль-Завраа»
сегодня, 17:15
Юран за лимит на иностранных тренеров: «Мы не Швейцария какая-то или Люксембург. У нас всегда были свои, а мы везем тех, кто не востребован за рубежом»
сегодня, 17:14
Ташуев о «Енисее»: «Когда мне позвонили, у меня были другие планы – сборная Беларуси. Но там сделали ставку на легенду белорусского футбола Гончаренко»
сегодня, 17:01
Ван де Вен о том, что травмировал Исака: «Я просто пытался заблокировать удар – немного не повезло, что его нога оказалась у меня между ног. Я написал ему, он был благодарен»
сегодня, 16:58
Ко всем новостям
Последние новости
Мюллер о Карле: «Леннарт – отличный завершитель с исключительной техникой удара. Вопрос, будут ли у него голевые моменты. Подольски нечасто оказывался на ударной позиции»
17 минут назад
Путин поручил закрепить в законодательстве понятие «командный игровой вид спорта». Определять перечень будет Минспорта
19 минут назад
Зидан посетил матч Кубка Африки. Сын экс-хавбека сборной Франции Люка сыграл за Алжир
34 минуты назадФото
Канчельскис о Карседо: «Спартак» чемпионство, что ли, выиграет, если назначит нового тренера? Нет, конечно. Не знаю, чем руководству не нравятся российские специалисты»
43 минуты назад
Лоди переходит в «Атлетико Минейро». Экс-защитник «Атлетико» расторг договор с «Аль-Хилалем» в сентябре
54 минуты назад
«Зенит» провел турнир для юных спортсменов в сложной жизненной ситуации. Радимов выступил на церемонии закрытия
сегодня, 17:20
Веллитон: «Надеюсь, у Карседо все получится в «Спартаке». Потому что этот клуб всегда должен побеждать, это самая большая команда в России»
сегодня, 16:52
«Кураньи – лучший легионер в истории РПЛ. Он очень мощный форвард, настоящий бомбардир». Силкин об экс-нападающем «Динамо»
сегодня, 16:39
«Марсель» объявил о создании международной сети партнерских клубов. Первым участником стал «Химнастик»
сегодня, 16:29
«Осасуна» подписала Галана из «Атлетико» до конца сезона за 500 тысяч евро. Клуб может продлить контракт с защитником и доплачивать мадридцам по 500 тысяч евро за каждый сезон в Ла Лиге
сегодня, 16:13Фото