Мирча Луческу: «Шахтер», возможно, выиграл бы ЛЧ, если бы не конфликт на Донбассе. Мы были великолепны»

Мирча Луческу: «Шахтер» мог бы выиграть ЛЧ, возможно.

Бывший главный тренер «Шахтера » Мирча Луческу вспомнил период работы в команде. Румынский специалист возглавлял клуб с 2004 по 2016 год.

«Я сказал Ринату Ахметову: «Перед тем, как построить великолепную команду, нужно начать играть в великолепный футбол». Мне нужны были не чемпионы, а таланты для развития, а я хорошо знаю бразильцев. Я видел Неймара и Каземиро, очень хороших игроков, но мне сказали, что их не купить. Ладно, а других? Пришли Дуглас Коста , Алекс Тейшейра , Фернандиньо, мы создали систему, в которой «Шахтер» много зарабатывал, а проданным уже была замена.

Ахметов делал это не для себя, он вкладывал все в команду. Он построил самый красивый стадион в Европе, мы побеждали большие команды, мы были молоды, сильны, великолепно играли. Мы выиграли Кубок УЕФА и практически каждый год доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов. Представляете, как сложно поднять команду из Восточной Европы на такой уровень?

Если бы не конфликт на Донбассе (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘), возможно, мы бы когда-нибудь выиграли Лигу чемпионов», – сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.