Путин поручил законодательно закрепить поднятие флага России на спортивных соревнованиях

Владимир Путин поручил закрепить поднятия флага на соревнованиях.

Президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить необходимость поднятия флага РФ на официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях.

Такое решение было принято по итогам состоявшегося 6 ноября заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

«Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, а также его постоянное размещение на всех объектах спорта, находящихся в государственной (муниципальной) собственности», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. 

Срок выполнения поручения – 20 июля 2026 года.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Кремля
