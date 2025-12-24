  • Спортс
  • «Реал» запросил у «Барсы» финансовые документы, связанные с делом Негрейры. «Мадрид» – частный обвинитель в суде
37

«Реал» запросил у «Барсы» финансовые документы, связанные с делом Негрейры. «Мадрид» – частный обвинитель в суде

«Реал» потребовал от «Барселоны» финансовые документы по делу Негрейры.

Как сообщает As, «Реал» запросил у «Барселоны» доступ к документам и материалам, связанным с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

По словам источника, мадридский клуб, выступающий в суде в роли частного обвинителя, интересует следующая информация:

– внутренние аудиторские отчеты «Барселоны» в период с 2010 по 2018 годы, в которых были бы указаны, проанализированы и подтверждены выплаты, осуществленные в адрес компаний Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. и Radamanto, S.L., с указанием авторов этих документов и их получателей внутри структуры «Барселоны»;

– годовая финансовая отчетность и соответствующие внешние независимые аудиторские заключения по ней, которые были составлены и утверждены «Барселоной» в период с 2010 по 2018 годы;

– протоколы заседаний Комитета по налоговому управлению клуба, в которых с фискальной точки зрения рассматривались выплаты компаниям Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. и Radamanto, S.L.

Также предлагается истребовать у компании Camps Legal Advisors, S.L.P.40 все внесудебные и судебные обращения и претензии, которые от имени Dasnil 95, S.L. и/или Хосе Марии Энрикеса Негрейры направлялись в адрес «Барселоны», с целью их приобщения к материалам дела. 

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
