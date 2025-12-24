  • Спортс
  «Рубин» пока не может уволить Рахимова – он не выходит на связь в отпуске. Вместо него хотят назначить Кафанова до конца сезона, потом – Артигу (Иван Карпов)
«Рубин» пока не может уволить Рахимова – он не выходит на связь в отпуске. Вместо него хотят назначить Кафанова до конца сезона, потом – Артигу (Иван Карпов)

«Рубин» планирует назначить Франка Артигу по окончании сезона.

Виталий Кафанов может возглавить «Рубин» до окончания нынешнего сезона.

Ранее Иван Карпов писал, что 65-летний специалист считается основном претендентом на пост главного тренера команды. Инсайдер отмечал, что «Рубин» не смог договориться с Франком Артигой из-за его обязательств по контракту с нынешним клубом – ангольским «Петру Атлетику».

Теперь Карпов сообщает, что «Рубин» рассчитывает на Кафанова до конца сезона, пока занят Артига. Затем клуб собирается нанять испанца на постоянной основе.

При этом официально назначить помощника Валерия Карпина в сборной России тренером казанцев смогут только после фактического увольнения Рашида Рахимова, решение о котором принято на прошлой неделе. Однако добиться это пока не могут, потому что специалист уехал в отпуск и не отвечает на звонки и сообщения.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
