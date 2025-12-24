«Рубин» пока не может уволить Рахимова – он не выходит на связь в отпуске. Вместо него хотят назначить Кафанова до конца сезона, потом – Артигу (Иван Карпов)

«Рубин» планирует назначить Франка Артигу по окончании сезона.

Виталий Кафанов может возглавить «Рубин» до окончания нынешнего сезона.

Ранее Иван Карпов писал , что 65-летний специалист считается основном претендентом на пост главного тренера команды. Инсайдер отмечал, что «Рубин» не смог договориться с Франком Артигой из-за его обязательств по контракту с нынешним клубом – ангольским «Петру Атлетику».

Теперь Карпов сообщает, что «Рубин » рассчитывает на Кафанова до конца сезона, пока занят Артига. Затем клуб собирается нанять испанца на постоянной основе.

При этом официально назначить помощника Валерия Карпина в сборной России тренером казанцев смогут только после фактического увольнения Рашида Рахимова , решение о котором принято на прошлой неделе. Однако добиться это пока не могут, потому что специалист уехал в отпуск и не отвечает на звонки и сообщения.