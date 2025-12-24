  • Спортс
  Динияр Билялетдинов: «Пять лет не посещаю Европу из-за принципов – по причине всех событий. Там нечего делать. Может, никогда больше не полечу»
Динияр Билялетдинов: «Пять лет не посещаю Европу из-за принципов – по причине всех событий. Там нечего делать. Может, никогда больше не полечу»

Билялетдинов: пять лет не посещаю Европу – по причине всех событий.

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил, что Европа не вызывает у него интереса.

«У меня связь с «Эвертоном» не поддерживается. Есть ли желание посетить Англию? Нет, у меня загранпаспорт закончился несколько лет назад – давно не летаю в ту сторону.

Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие – по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать – да и происходящие события не позволяют.

Честно, желания нет посещать Европу – возможно, никогда в жизни туда больше не полечу, не вижу ничего интересного там», – заявил Билялетдинов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
