Динияр Билялетдинов: «Пять лет не посещаю Европу из-за принципов – по причине всех событий. Там нечего делать. Может, никогда больше не полечу»
Билялетдинов: пять лет не посещаю Европу – по причине всех событий.
Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов заявил, что Европа не вызывает у него интереса.
«У меня связь с «Эвертоном» не поддерживается. Есть ли желание посетить Англию? Нет, у меня загранпаспорт закончился несколько лет назад – давно не летаю в ту сторону.
Я пять лет не посещаю Европу, у меня принципы такие – по причине всех событий. Мне неинтересно летать туда, там нечего делать – да и происходящие события не позволяют.
Честно, желания нет посещать Европу – возможно, никогда в жизни туда больше не полечу, не вижу ничего интересного там», – заявил Билялетдинов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
