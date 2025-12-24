ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Петербуржцы доплатят за сделку, все зависит от решения москвичей («Чемпионат»)

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА и «Зенит » согласовали обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду .

«Детали будущей сделки согласованы, в том числе и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить подписи.

Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, которые продолжают параллельную работу по другим кандидатурам. Но, с большой долей вероятности, обмен футболистами случится», – отмечает источник «Чемпионата».

Дивеев дебютировал за ЦСКА в сезоне-2018/19 и провел 158 матчей в Мир РПЛ за клуб. В текущем чемпионате России на счету 26-летнего защитника 2 гола за 16 игр.

Гонду выступает в России второй сезон. В прошлом чемпионате он забил 10 голов за 23 матча, в этом – ни одного за 14 игр.

«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)