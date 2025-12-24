  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Петербуржцы доплатят за сделку, все зависит от решения москвичей («Чемпионат»)
56

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Петербуржцы доплатят за сделку, все зависит от решения москвичей («Чемпионат»)

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«Детали будущей сделки согласованы, в том числе и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить подписи.

Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, которые продолжают параллельную работу по другим кандидатурам. Но, с большой долей вероятности, обмен футболистами случится», – отмечает источник «Чемпионата».

Дивеев дебютировал за ЦСКА в сезоне-2018/19 и провел 158 матчей в Мир РПЛ за клуб. В текущем чемпионате России на счету 26-летнего защитника 2 гола за 16 игр.

Гонду выступает в России второй сезон. В прошлом чемпионате он забил 10 голов за 23 матча, в этом – ни одного за 14 игр.

«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?259 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
возможные трансферы
logoЧемпионат.com
logoИгорь Дивеев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарханов не верит в обмен Гонду на Дивеева: «Это ведущие позиции. Фейковые новости, мне кажется»
вчера, 05:00
Баранник о переходе Гонду в ЦСКА: «Менять форварда на центрального защитника — это неравнозначно. Дивеев не из тех, кто выручит «Зенит»
вчера, 02:58
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
22 декабря, 06:00
Главные новости
Сафонов – лучший игрок декабря в «ПСЖ» по версии Le Parisien
6 минут назад
Кубок Африки. Алжир играет с Суданом, Камерун против Габона
18 минут назадLive
«Винисиусу стоит прийти в церковь, устроить благотворительный обед, и проблемы решатся. Важно видеть, что многие нуждаются гораздо больше». Священник отец Анхель о вингере «Реала»
28 минут назад
Аморим о травмах «МЮ» перед «Ньюкаслом»: «Есть некоторые проблемы, но я верю в команду. Мы можем выиграть любой матч, если сконцентрируемся»
40 минут назад
Экс-защитник «Химок» Терехов: «Садыгов кинул государство на 600 млн рублей, спортсменов и персонал на 700 млн, открестился от клуба – и никаких последствий. Долги никому не погасили»
49 минут назад
РФС представил книгу для детей «Как устроен футбол». В ней рассказывается об истории игры и устройстве футбольного мира
сегодня, 14:13
Спортивный директор «Ливерпуля» проведет переговоры с агентом Салаха, пока игрок на Кубке Африки. Вингером интересуются в Саудовской Аравии (Daily Mail)
сегодня, 14:08
Петров не покинет «Балтику» зимой, несмотря на интерес «Локомотива» и «Краснодара». У хавбека 4+3 в 14 матчах сезона РПЛ («Чемпионат»)
сегодня, 13:53
Агент Муминов о лимите: «Минспорт все делает правильно, но троечники готовили записку для министра и подставили его. Разумный протекционизм полезен, свой рынок труда защищают все»
сегодня, 13:49
Мостовой о Карседо: «Посмотреть за ним в «Спартаке» было бы интересно. Он из футбольных людей, так понимаю, работал с Эмери – качество есть»
сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о «Спартаке»: «Берут иностранных тренеров – и что? Чего они добились? Кроме Карреры, результата не было, да и состав был хороший. Я его обыгрывал с «Кубанью» 3:0»
9 минут назад
Шапи о США: «Следил за рекордом Овечкина – всем говорил, что это наш русский парень. На американском футболе бывал. На бейсбол не ходил – они час по мячу не попадают»
57 минут назад
Комбаров хотел бы возглавить «Спартак»: «Не исключаю, что когда-то там окажусь. Я спартаковец, в клубе с шести лет и знаю, что это такое»
сегодня, 14:01
Гендиректор «Ахмата» заявил, что «Динамо» не интересовалось Черчесовым: «К нам никто не обращался. Слухи я не комментирую»
сегодня, 13:42
Дркушич о Кисляке: «У него есть шанс поиграть в «Ливерпуле» и вообще в одном из топ-клубов Европы. В 20 лет Матвей делает на поле почти все, что только возможно»
сегодня, 12:59
Жубал может перейти из «Краснодара» в «Нант». Клубы начали переговоры (Sport24)
сегодня, 12:12
Риисе о Клоппе: «Он с удовольствием возглавил бы сборную Англии, думаю. Вижу его тренером национальной команды – это не так напряженно, как работа в клубе»
сегодня, 11:38
Ненахов может покинуть «Локомотив» зимой. Защитник не входит в планы Галактионова (Sport Baza)
сегодня, 11:30
РФС прекратил производство по делу о долге «Зенита» перед «Спартаком» за трансфер Соболева
сегодня, 10:16
«Арсенал», «Ньюкасл», «Челси» и «Боруссия» Дортмунд интересуются Бакола. «Марсель» хочет продлить контракт с 18-летним хавбеком (Foot Mercato)
сегодня, 08:50