  • Экс-защитник «Химок» Терехов: «Садыгов кинул государство на 600 млн рублей, спортсменов и персонал на 700 млн, открестился от клуба – и никаких последствий. Долги никому не погасили»
Экс-защитник «Химок» Терехов: «Садыгов кинул государство на 600 млн рублей, спортсменов и персонал на 700 млн, открестился от клуба – и никаких последствий. Долги никому не погасили»

Экс-защитник «Химок» Терехов: Садыгов кинул многих, но на это закрывают глаза.

Бывший защитник «Химок» Сергей Терехов раскритиковал бывшего инвестора клуба Туфана Садыгова.

«Химки» приостановили деятельность в июне после того, как из-за финансовых проблем клуб не получили лицензию для участия в сезоне Мир РПЛ-2025/26. В сентябре помосковный клуб признали банкротом, позднее КДК пожизненно отстранил Садыгова от любой футбольной деятельности.

«Дела с долгами «Химок» не продвигаются никак, никому ничего не погасили. Садыгов открестился от клуба – говорит, что никакого отношения к «Химкам» он не имеет. Якобы их финансировали компании, с которыми он просто был знаком, а все вопросы – к генеральному директору.

По слухам, он же работает в «Серике». Человек кинул очень большое количество людей, странно, что никто не может ничего с этим сделать – ни наша спортивная власть, ни правоохранительные органы. На все закрывают глаза, как будто так и должно быть. Но человек кинул государство на 600 млн рублей, спортсменов, персонал – не менее чем на 700 млн. И он спокойно себе живет, финансирует другие клубы. И никаких последствий нет ни для него, ни для других людей, которые там работали.

Видимо, Садыгов – мастер переговоров. Умеет убеждать людей, что подобное не повторится. Но, как мы видим, все то же самое случилось в «Серике». И еще не раз повторится в других клубах, если он продолжит прикасаться к ним», – сказал Терехов

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
