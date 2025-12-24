Агент Муминов о лимите: «Минспорт все делает правильно, но троечники готовили записку для министра и подставили его. Разумный протекционизм полезен, свой рынок труда защищают все»

Агент Муминов о лимите: протекционизм в разумных пределах всегда полезен.

Футбольный агент Кахор Муминов считает, что лимит на легионеров приносит пользу Мир РПЛ .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».

– В контексте молодых игроков. Как тебе история с лимитом?

– Протекционизм в разумных пределах всегда полезен. Минспорта все правильно делает. Правда, троечники готовили записку для министра и подставили его. Тезисы сформулировали верно, но с примерами попали впросак.

На самом деле, все ведущие футбольные страны так или иначе защищают свой рынок труда. В Германии лимит на общее число иностранцев в заявке. В Италии, Испании – на игроков из стран, не входящих в ЕС. Жесткий лимит в Турции, жесточайший – в Китае.

Все ссылки на отсутствие ограничений в АПЛ не работают. Во-первых, это неправда, там ограничивают число легионеров из третьесортных по уровню развития футбола стран. И потом – будет в России столько частных клубов, как в Англии, будут наши команды интересны арабским шейхам и американским глобальным корпорациям – тогда можно будет и о лимите, как в Англии, поговорить, – сказал Муминов.