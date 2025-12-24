Агент Муминов о лимите: «Минспорт все делает правильно, но троечники готовили записку для министра и подставили его. Разумный протекционизм полезен, свой рынок труда защищают все»
Футбольный агент Кахор Муминов считает, что лимит на легионеров приносит пользу Мир РПЛ.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев говорил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый – «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».
– В контексте молодых игроков. Как тебе история с лимитом?
– Протекционизм в разумных пределах всегда полезен. Минспорта все правильно делает. Правда, троечники готовили записку для министра и подставили его. Тезисы сформулировали верно, но с примерами попали впросак.
На самом деле, все ведущие футбольные страны так или иначе защищают свой рынок труда. В Германии лимит на общее число иностранцев в заявке. В Италии, Испании – на игроков из стран, не входящих в ЕС. Жесткий лимит в Турции, жесточайший – в Китае.
Все ссылки на отсутствие ограничений в АПЛ не работают. Во-первых, это неправда, там ограничивают число легионеров из третьесортных по уровню развития футбола стран. И потом – будет в России столько частных клубов, как в Англии, будут наши команды интересны арабским шейхам и американским глобальным корпорациям – тогда можно будет и о лимите, как в Англии, поговорить, – сказал Муминов.