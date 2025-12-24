Ташуев возглавил «Енисей». Контракт – на 1,5 года
Ташуев возглавил «Енисей».
Сергей Ташуев стал главным тренером «Енисея».
Красноярский клуб подписал с 66-летним специалистом контракт сроком на полтора года. Ранее «Енисей» расторг контракт с Андреем Тихоновым.
Последним местом работы Ташуева был «Ахмат», который он покинул в мае 2025 года.
«Енисей» занимает 13-ю строчку в таблице Лиги Pari, набрав 23 очка за 21 тур.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Енисея»
