  • Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»
1

Мендеш о Дембеле против «Фламенго»: «Это не его день, он был не в лучшей форме. «ПСЖ» был рядом – если футболист играет плохо, команда готова поддержать его»

Мендеш о матче с «Фламенго»: Дембеле был не в лучшей форме, это был не его день.

Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш высказался об игре Усмана Дембеле в финале Межконтинентального кубка. 

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Обладатель «Золотого мяча» вышел на поле на 78-й минуте и не отметился результативными действиями. Кроме того, Дембеле не реализовал свой удар в серии пенальти.

«Я полагаю, дело не в периоде, а всего лишь в одном матче. Он был не в лучшей форме, не на пике своих возможностей.

Я также думаю, что он восстанавливается после травмы, хотя это и не оправдание. Если он выходит на поле, значит, он готов играть, но сегодня был не его день.

Мы были рядом с ним, в этом и заключается суть команды. Если футболист играет плохо, команда готова поддержать его и вести к победе до конца. Я думаю, именно это мы и сделали», – сказал Мендеш после матча.

Мендеш о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мы поблагодарили его. Матвей – потрясающий человек на поле и за его пределами, рады, что он с нами»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...21764 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
