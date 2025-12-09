  • Спортс
  Радужный флаг перенесли из сектора фанатов «Славии» на время матча ЛЧ с «Тоттенхэмом». Чешский клуб попросил об этом УЕФА «из соображений безопасности»
Радужный флаг перенесли из сектора фанатов «Славии» на время матча ЛЧ с «Тоттенхэмом». Чешский клуб попросил об этом УЕФА «из соображений безопасности»

«Тоттенхэм» перенес радужный флаг из гостевого сектора на матче ЛЧ.

Пражская «Славия» обратилась в УЕФА и попросила убрать радужный флаг из сектора, где во время матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» будут располагаться фанаты чешского клуба. «Славия» мотивировала свою просьбу соображениями безопасности. Лондонский клуб временно переместил флаг в другую часть «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Флаг с символикой «Тоттенхэма» должен был располагаться прямо в секторе, зарезервированном для наших фанатов. По этой причине его временно перенесли в другое место на стадионе по согласованию с домашним клубом.

Это логичный шаг, основанный на уважении к пространству, представленному гостевым болельщикам. Точно так же как фанаты «Славии» за пределами гостевого сектора уважают правила и не надевают атрибутику нашего клуба», – сказал представитель «Славии».

«Флаг был перенесен по запросу гостевой команды в УЕФА из соображений безопасности», – сказал представитель «Тоттенхэма».

Однако источник в УЕФА, говоривший на условиях анонимности, настаивает, что итоговое решение в таких случаях остается за домашней командой – в данном случае «Тоттенхэмом».

