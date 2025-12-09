  • Спортс
  • Макси Родригес: «Симеоне преобразил «Атлетико»: благодаря ему они стали конкурировать с «Реалом» и «Барсой». Я испытываю особую привязанность к клубу»
Макси Родригес: «Симеоне преобразил «Атлетико»: благодаря ему они стали конкурировать с «Реалом» и «Барсой». Я испытываю особую привязанность к клубу»

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Макси Родригес оценил работу Диего Симеоне в мадридском клубе. 

– Вы следите за испанской лигой, за «Атлетико» и за Симеоне, которые неудачно начали сезон, а потом стали одними из лидеров?

– Да, всегда. Я испытываю к ним особую привязанность. Я провел там пять замечательных лет.

«Атлетико», похоже, испытывал трудности, но выиграл три или четыре матча и приблизился к лидерам. Сезон в чемпионате длинный. Конкурировать с «Барсой» или «Реалом» сложно, но «Атлетико» уже некоторое время находится в хорошем положении.

Симеоне преобразил клуб невероятным образом: благодаря ему они стали конкурировать с грандами на поле и за его пределами, – сказал Родригес. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
