Макси Родригес: «Симеоне преобразил «Атлетико»: благодаря ему они стали конкурировать с «Реалом» и «Барсой». Я испытываю особую привязанность к клубу»

Макси Родригес: «Атлетико» стал конкурировать с грандами благодаря Симеоне.

Бывший полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Макси Родригес оценил работу Диего Симеоне в мадридском клубе.

– Вы следите за испанской лигой, за «Атлетико» и за Симеоне, которые неудачно начали сезон, а потом стали одними из лидеров?

– Да, всегда. Я испытываю к ним особую привязанность. Я провел там пять замечательных лет.

«Атлетико», похоже, испытывал трудности, но выиграл три или четыре матча и приблизился к лидерам. Сезон в чемпионате длинный. Конкурировать с «Барсой» или «Реалом » сложно, но «Атлетико» уже некоторое время находится в хорошем положении.

Симеоне преобразил клуб невероятным образом: благодаря ему они стали конкурировать с грандами на поле и за его пределами, – сказал Родригес.