  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дочь Аленичева о людях: «Итальянцы – надменные и паникующие. Португальцы нравятся расслабленностью, но отстают в отношении к красоте – в Москве каждая вторая девушка ходит в салон»
54

Дочь Аленичева о людях: «Итальянцы – надменные и паникующие. Португальцы нравятся расслабленностью, но отстают в отношении к красоте – в Москве каждая вторая девушка ходит в салон»

Дочь Дмитрия Аленичева о народах: итальянцы – надменные и паникующие.

Полина Аленичева, дочь бывшего футболиста «Порту» и «Спартака» Дмитрия Аленичева, поделилась мнением о людях в разных странах.

– Что бросилось в глаза из различий между Португалией и Россией?

– В 2021 году почувствовала другую энергию: в Порту спокойно, тут классная природа. Приехала в Португалию из Рима на машине. Был дождливый день, но спокойствие людей и атмосфера вызвали у меня ощущение, как будто я дома.

– Атмосфера – это про людей?

– В том числе. Но Португалия отстает в плане отношения к красоте. В Москве каждая вторая девушка ходит в салон, делает макияж – а в Португалии люди только приходят к совершенству в красоте. Я люблю Россию, Москву, но при этом португальцы очень нравятся мне своей расслабленностью. Особенно на фоне итальянцев.

– А что с ними?

– Итальянцы надменные и паникующие. Две недели назад была в Италии и почувствовала это на себе. В самолете у итальянки случился стресс из-за того, что я не выключила телефон. Она говорит на итальянском: «Выключи». Я не поняла и попросила повторить на английском. Вдруг женщина заговорила на русском: «Надо выключить телефон. Ясно?»

Видимо, человек боится летать, и его спокойствие зависит от всех людей на борту. Хотя, если не поставлю авиарежим, это не повлияет на сам полет. Решила, что не буду трогать бедного человека, – сказала Аленичева.

Дочь Аленичева об астрологии: «Мои разборы стоили 3 тысячи рублей, когда начинала. Со временем платят больше – 20 тысяч. Почему бы не стать наследницей Заремы в этой сфере»

Что делать с Хаби Алонсо?17109 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoстиль
светская хроника
logoДмитрий Аленичев
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дочь Аленичева о том, что назвала подписчиков нищебродами: «Завистливые комментарии мужчин – просто пипец. Наверное, хотят денег, но не могут достичь успеха»
9 декабря, 08:53
Дочь Аленичева об астрологии: «Мои разборы стоили 3 тысячи рублей, когда начинала. Со временем платят больше – 20 тысяч. Почему бы не стать наследницей Заремы в этой сфере»
9 декабря, 06:40
«Аленичев мог бы привести «Спартак» к титулу. Он хорошо работал – что-то сразу не получилось, но после него команда стала чемпионом» Подпалый о красно-белых
4 декабря, 05:30
Главные новости
Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»
26 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен миллионов евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
26 минут назад
Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти есть один манеж. Поля – катастрофа, щебень»
41 минуту назад
Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и клуб Ла Лиги (Kicker)
сегодня, 08:36
«Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
сегодня, 08:12
Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»
сегодня, 07:43
Гендиректор «Спартака» об отставке Станковича: «Я бы скорее спросил: каким образом принималось решение о продлении контракта?»
сегодня, 07:30
Российских юниоров возвращают с флагом и гимном, Березуцкий возглавил «Урал», Алонсо пока не уволят из «Реала», предложение «Локомотива» Баринову и другие новости
сегодня, 06:10
Ищем коммуникационного дизайнера, который будет тесно работать с редакцией. Ваши картинки соберут сотни тысяч просмотров на главной Спортса’’!
сегодня, 06:00Вакансия
«Спартаку» нужен Артига. Он в разы лучше Ивича, идет первым в чемпионате Анголы и в Лиге чемпионов Африки». Селюк об экс-тренере «Химок»
сегодня, 05:47
Ко всем новостям
Последние новости
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на этом сезоне и том, что ждет меня вместе с «Атлетико»
2 минуты назад
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
54 минуты назад
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58
Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
сегодня, 06:40
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Жерсон об адаптации к холоду: «Стереотип из России — огромный пуховик и теплая шапка, но примеры других бразильцев меня успокаивали»
сегодня, 06:02
«Кисляк – лучший игрок года в ЦСКА, но прогрессировать он будет только в Европе». Галямин о хавбеке
сегодня, 05:32