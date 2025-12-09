Дочь Аленичева о людях: «Итальянцы – надменные и паникующие. Португальцы нравятся расслабленностью, но отстают в отношении к красоте – в Москве каждая вторая девушка ходит в салон»

Дочь Дмитрия Аленичева о народах: итальянцы – надменные и паникующие.

Полина Аленичева, дочь бывшего футболиста «Порту » и «Спартака » Дмитрия Аленичева , поделилась мнением о людях в разных странах.

– Что бросилось в глаза из различий между Португалией и Россией?

– В 2021 году почувствовала другую энергию: в Порту спокойно, тут классная природа. Приехала в Португалию из Рима на машине. Был дождливый день, но спокойствие людей и атмосфера вызвали у меня ощущение, как будто я дома.

– Атмосфера – это про людей?

– В том числе. Но Португалия отстает в плане отношения к красоте. В Москве каждая вторая девушка ходит в салон, делает макияж – а в Португалии люди только приходят к совершенству в красоте. Я люблю Россию, Москву, но при этом португальцы очень нравятся мне своей расслабленностью. Особенно на фоне итальянцев.

– А что с ними?

– Итальянцы надменные и паникующие. Две недели назад была в Италии и почувствовала это на себе. В самолете у итальянки случился стресс из-за того, что я не выключила телефон. Она говорит на итальянском: «Выключи». Я не поняла и попросила повторить на английском. Вдруг женщина заговорила на русском: «Надо выключить телефон. Ясно?»

Видимо, человек боится летать, и его спокойствие зависит от всех людей на борту. Хотя, если не поставлю авиарежим, это не повлияет на сам полет. Решила, что не буду трогать бедного человека, – сказала Аленичева.

