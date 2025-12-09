«Динамо» не обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком». Голы Тюкавина и Маричаля отменили из‑за офсайда («Матч ТВ»)
«Динамо» не обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».
По информации «Матч ТВ», «Динамо» не стало обращаться в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Спартаком» (1:1).
В игре 18-го тура Мир РПЛ два гола бело‑голубых были отменены. На 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин, но судья Инал Танашев отменили взятие ворот из-за офсайда. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол тоже отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.
«Динамо» занимает десятое место в Премьер-лиге, набрав 21 очко за 18 игр.
Макаров о судействе в матче со «Спартаком»: «Динамо» забило 4 гола. Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан»
