«Динамо» не обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком». Голы Тюкавина и Маричаля отменили из‑за офсайда («Матч ТВ»)

«Динамо» не обратилось в ЭСК по итогам матча со «Спартаком».

По информации «Матч ТВ», «Динамо » не стало обращаться в экспертно‑судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча со «Спартаком » (1:1).

В игре 18-го тура Мир РПЛ два гола бело‑голубых были отменены. На 6-й минуте гол забил форвард гостей Константин Тюкавин, но судья Инал Танашев отменили взятие ворот из-за офсайда. Николас Маричаль забил на 85-й, но его гол тоже отменили после ВАР из-за офсайда у Эль-Мехди Маухуба.

«Динамо» занимает десятое место в Премьер-лиге, набрав 21 очко за 18 игр.

Макаров о судействе в матче со «Спартаком»: «Динамо» забило 4 гола. Должны были побеждать, но судья сделал то, что сделал. Надеемся, будет наказан»