Эванс ушел из «МЮ», покинув пост главы отдела по арендам молодых игроков. Экс-защитник хочет проводить больше времени с семьей

Джонни Эванс покинул пост менеджера в «Манчестер Юнайтед».

Джонни Эванс покинул «Манчестер Юнайтед », решив уйти с поста главы отдела по арендам молодых игроков и развития.

37-летний бывший защитник клуба получил эту должность в июне 2025 года. Отмечается, что Эванс хочет проводить больше времени с семьей.

По ходу игровой карьеры он провел 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 8 голов.

«МЮ» идет 6-м в АПЛ после 15 туров и отстает от «Арсенала» на 8 очков. «Ливерпуль» опустился на 10-е место