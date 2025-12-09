Дочь Аленичева о том, что назвала подписчиков нищебродами: «Завистливые комментарии мужчин – просто пипец. Наверное, хотят денег, но не могут достичь успеха»

Дочь Дмитрия Аленичева: завистливые комментарии мужчин – пипец.

Полина Аленичева, дочь бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева , рассказала о комментариях подписчиков в социальных сетях.

– Год назад ты не сдержалась и после гневных комментов под фотографией с отдыха назвала подписчиков нищебродами.

– Я не знаю, почему прилетало именно мне! Такие завистливые комментарии мужчин – просто пипец.

Кто хейтит за фотографии, для меня не мужчина. Часто мужчины меня разочаровывают. Как они могут тратить время на гневные комментарии?

– Все равно жестко с твоей стороны.

– Люди не знают, какая жизнь настоящая, да и каждый говорит в соцсетях, что хочет. От людей снова идет злость, зависть, но меня это не задевает. К счастью, у меня здоровая самооценка, я в хорошем смысле люблю себя.

Хейт льстит мне: получается, они завидуют мне. Эти мужчины – несчастные люди! Наверное, они хотят денег, но не могут достичь успеха. Мне 25 лет – смешно слышать, что я живу только на деньги отца.

– На защиту встала даже твоя подруга Ира.

– Она скинула мне несколько комментариев, а мне, видимо, было нечем заняться. Потом Ира за меня заступилась в комментариях, и я написала ей: «Ира, зачем?» Меня задело, что подписчики почему-то уверены в источнике дохода.

Я настолько хорошо отбивалась от критиков, что некоторые хейтеры извинялись: писали в личку, что я красивая и классная. Но вообще не хочу вступать в конфликты и тратить энергию. Ну, зачем?

– Но тогда вступила.

– Если бы вернулась назад, то проигнорировала бы сообщения с холодной головой, ха-ха! – сказала Полина Аленичева.