  • Слот о словах Салаха: «Он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ. Точнее, имеет, но тогда мы должны реагировать»
Слот о словах Салаха: «Он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ. Точнее, имеет, но тогда мы должны реагировать»

Арне Слот о словах Мохамеда Салаха: он не имеет права делиться этим со СМИ.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о том, можно ли было что-то сделать иначе, чтобы избежать недовольства со стороны Мохамеда Салаха.

Египетский вингер ранее раскритиковал отношение клуба к себе после того, как он не попал в стартовый состав в трех матчах подряд.

«Мне нужно выяснить наверняка, почему он сказал то, что сказал.

Мне придется немного поразмыслить. Если дело только в том, что он не играет, то это может быть ответом на ваш вопрос: нужно просто выпускать его на поле в каждом матче. Но, возможно, дело не в этом, и есть что-то еще. Я не знаю. Возможно, есть другая причина, почему он так думает и чувствует.

Он имеет право на эти чувства, но не имеет права делиться ими со СМИ – точнее, имеет, но тогда мы должны на это реагировать», – сказал Слот.

💣 Салах раскритиковал «Ливерпуль»: «Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoBBC
