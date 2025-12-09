  • Спортс
  Титов о «Зените»: «3-4 футболиста минимум надо менять, добавлять. Особенно у иностранцев мотивация потихонечку уходит – лучше не станет, даже если платить самые большие зарплаты»
Титов о «Зените»: «3-4 футболиста минимум надо менять, добавлять. Особенно у иностранцев мотивация потихонечку уходит – лучше не станет, даже если платить самые большие зарплаты»

Егор Титов: «Зениту» надо менять трех-четырех футболистов.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о готовности «Зенита» бороться за чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает второе место в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 играх.

– На ваш взгляд, насколько «Зенит» сейчас вообще готов к борьбе за чемпионство? Потому что в сезон он входил тяжело.

– У каждой команды есть определенный срок, пять-шесть лет. И надо уже усиление делать, даже не точечное.

«Зениту» минимум трех-четырех футболистов надо менять, добавлять. Сегодня все понимают – у этих футболистов, особенно у иностранцев, мотивация потихонечку уходит, тем более, что у нас нет еврокубков.

Мы видели, как в последнем матче играл Нуралы Алип. Давайте говорить откровенно, хоть он у нас и не считается иностранцем, но он все же иностранец. То есть на поле у «Зенита» против «Акрона» было девять иностранцев и всего лишь двое русских.

Попробуйте найти мотивацию этим людям, которые из года в год, получая большие зарплаты, выигрывают только чемпионат России или Кубок страны – ну это же нереально сложно. Я понимаю, о чем говорю. Даже не знаю, что надо придумать.

Даже самые большие зарплаты во всем мире если им платить – внутренняя мотивация лучше не станет.

Понятно, что тебе греет душу, когда 10 и 25 числа приходит зарплата, но как ты со своим разумом, со своим телом будешь разговаривать: «Парень, мы играем за деньги»? Какие-то еще должны быть эмоции, – сказал Егор Титов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Московский комсомолец»
