«Ливай за 20 млн евро на скамейке запасных – серьезная недоработка селекции «Спартака». Команда имеет проблемы в обороне – нужны два фланговых защитника». Хомуха о красно-белых

Дмитрий Хомуха: «Спартак» имеет серьезные проблемы при игре в обороне.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о том, какие позиции нужно усилить «Спартаку».

«Спартак» явно имеет серьезные проблемы при игре в обороне. Команде нужны два фланговых защитника. На этих позициях точно стоит искать усиление.

Но эта проблема появилась не в этом сезоне. Она была актуальной еще год назад, однако никаких трансферов по этим позициям они не сделали.

Это сильно сказывается на игре «Спартака». Изначально в команде произошли большие и серьезные трансферы.

Если большую часть времени Ливай Гарсия, которого купили за 20 миллионов евро, проводит на скамейке запасных… Это серьезная недоработка селекционного отдела клуба», – сказал Дмитрий Хомуха.