«Ливай за 20 млн евро на скамейке запасных – серьезная недоработка селекции «Спартака». Команда имеет проблемы в обороне – нужны два фланговых защитника». Хомуха о красно-белых
Дмитрий Хомуха: «Спартак» имеет серьезные проблемы при игре в обороне.
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями о том, какие позиции нужно усилить «Спартаку».
«Спартак» явно имеет серьезные проблемы при игре в обороне. Команде нужны два фланговых защитника. На этих позициях точно стоит искать усиление.
Но эта проблема появилась не в этом сезоне. Она была актуальной еще год назад, однако никаких трансферов по этим позициям они не сделали.
Это сильно сказывается на игре «Спартака». Изначально в команде произошли большие и серьезные трансферы.
Если большую часть времени Ливай Гарсия, которого купили за 20 миллионов евро, проводит на скамейке запасных… Это серьезная недоработка селекционного отдела клуба», – сказал Дмитрий Хомуха.
Что делать с Хаби Алонсо?17758 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
