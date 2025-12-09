Егор Титов: «Предположу, что Угальде превзошел наши ожидания в прошлом сезоне. Мы говорим не о Холанде, который из пяти моментов забивает четыре мяча»

Егор Титов: Угальде превзошел наши ожидания в прошлом сезоне.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил выступления нападающего Манфреда Угальде в этом сезоне Мир РПЛ.

Форвард красно-белых забил 4 гола в 17 матчах чемпионата.

– Что в этом сезоне происходит с Угальде? Что с его реализацией?

– Предположу, что в прошлом сезоне Угальде где-то превзошел наши ожидания. Все-таки мы сейчас говорим не о Холанде, который из пяти своих моментов забивает четыре мяча.

Угальде – классный нападающий для нашего чемпионата, игрок своей сборной. Но вот сейчас у него не все получается. Ничего страшного, потому что сегодняшний «Спартак» впереди зависит не только от костариканца.

Вся пятерка игроков группы атаки способна огорчить соперника. Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос, Солари. Когда выходит на замену Ливай, и у него тоже появляется шанс отличиться. То есть этот «Спартак» более вариативен впереди.

При этом не до конца понял, почему в дерби с «Динамо» заменили Солари и Маркиньоса – людей, которые разгоняли атаки. Но тут, как говорится, тренерам виднее.

Сейчас будет длинная зимняя пауза. Нужно провести анализ и двигаться дальше, – сказал Егор Титов.