Агент Сафонов о «Зените»: «Глаза не горят – больше карнавала и ламбады в голове. Как бы не пришлось еще на год столетие переносить при такой игре «Краснодара»
Агент Алексей Сафонов поделился мнением относительно игры «Зенита» в матче Мир РПЛ против «Акрона» (2:0).
На данный момент команда тренера Сергея Семака занимает второе место в таблице чемпионата, имея в активе 39 очков в 18 играх.
– Трудно всерьез оценивать встречу «Зенит» – «Акрон» (2:0) с учетом удаления у гостей на 14-й минуте. Тем не менее, что за провал случился с питерцами во втором тайме?
– Ушли в отпуск после первого тайма. Повели 2:0 на классе, уже посчитали очки, поэтому «Акрон» имел столько «дохлых» моментов под занавес встречи.
Да и вообще у зенитовцев, в отличие от тех же ЦСКА и «Краснодара», глаза особо не горят. Больше карнавала и ламбады в голове.
Да и все время какая-то информация выходит негативная – то об игроках, то о тренере. Такого, извините за выражение «срача», в раздевалке претендента на золото быть не должно. Все это тоже влияет на отношение к игре.
Как бы не пришлось при такой игре «Краснодара» столетие клуба еще на год переносить, – сказал Алексей Сафонов.