Алексей Гасилин: «Скорости матча «Краснодар» – ЦСКА были даже повыше, чем у игры «Наполи» – «Ювентус». Хочется аплодировать и любить РПЛ за эти эмоции»

Алексей Гасилин: «Краснодар» против ЦСКА – шикарный матч.

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями по поводу матча Мир РПЛ между «Краснодаром » и ЦСКА (3:2).

«Матч «Краснодара» с ЦСКА – вишенка на торте этой части сезона. Особенно на контрасте игры «Спартака » с «Динамо », где футболисты показали чемоданное настроение, дерби без запала.

А «Краснодар» – ЦСКА – шикарный матч. Эмоции, драки, скандалы, интриги, голы. Все было в этом матче. Хочется аплодировать и любить наш чемпионат за эти эмоции.

Причем после этого был прекрасный матч в Италии: «Наполи» – «Ювентус». И уровень скорости игры у «Краснодара» с ЦСКА даже повыше был», – сказал Алексей Гасилин.