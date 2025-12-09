Алексей Гасилин: «Скорости матча «Краснодар» – ЦСКА были даже повыше, чем у игры «Наполи» – «Ювентус». Хочется аплодировать и любить РПЛ за эти эмоции»
Алексей Гасилин: «Краснодар» против ЦСКА – шикарный матч.
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями по поводу матча Мир РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА (3:2).
«Матч «Краснодара» с ЦСКА – вишенка на торте этой части сезона. Особенно на контрасте игры «Спартака» с «Динамо», где футболисты показали чемоданное настроение, дерби без запала.
А «Краснодар» – ЦСКА – шикарный матч. Эмоции, драки, скандалы, интриги, голы. Все было в этом матче. Хочется аплодировать и любить наш чемпионат за эти эмоции.
Причем после этого был прекрасный матч в Италии: «Наполи» – «Ювентус». И уровень скорости игры у «Краснодара» с ЦСКА даже повыше был», – сказал Алексей Гасилин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
