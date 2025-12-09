«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии, «Байер» – с «Санкт-Паули»
«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии.
После жеребьевки сформировались пары соперников, которые встретятся в 1/4 финала Кубка Германии.
Они выглядят таким образом:
«Хольштайн Киль» – «Штутгарт»
«Байер» – «Санкт-Паули»
Первые два матча пройдут 3 и 4 февраля 2026 года, два следующих – 10 и 11 февраля.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Бундеслиги
