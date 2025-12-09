«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии, «Байер» – с «Санкт-Паули»

«Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале Кубка Германии.

После жеребьевки сформировались пары соперников, которые встретятся в 1/4 финала Кубка Германии.

Они выглядят таким образом:

«Бавария » – «Лейпциг »

«Герта » – «Фрайбург »

«Хольштайн Киль » – «Штутгарт »

«Байер » – «Санкт-Паули »

Первые два матча пройдут 3 и 4 февраля 2026 года, два следующих – 10 и 11 февраля.