  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тимур Гурцкая: «Состав ЦСКА на «Краснодар» – авантюра от Челестини. Был бы он гений, сделал бы две замены на 25-й минуте. Вильягру продавливали. Не понимаю, куда Фабио смотрел»
33

Тимур Гурцкая: «Состав ЦСКА на «Краснодар» – авантюра от Челестини. Был бы он гений, сделал бы две замены на 25-й минуте. Вильягру продавливали. Не понимаю, куда Фабио смотрел»

Тимур Гурцкая: состав ЦСКА на матч с «Краснодаром» – авантюра Фабио Челестини.

Тимур Гурцкая поделился мыслями о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).

«Состав на «Краснодар» – тренерская авантюра от Фабио Челестини. Если бы она прошла, все говорили бы о гении.

Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара»? У него играет лучший полузащитник страны – Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.

После гола Мойзеса «Краснодар» включился. По мне, был бы гений Челестини, если бы он сделал две замены на 25-й минуте: заменить Поповича на Мусаева и убрать Вильягру.

Вильягру с 15-й по 25-й минуту просто продавливали. Я не понимаю, куда смотрел Челестини. Было понятно, что «Краснодар» все равно сломает ЦСКА», – сказал Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

Кордоба напитался ненавистью – и засиял на фоне ЦСКА. «Краснодару» помог провал Челестини

Что делать с Хаби Алонсо?18263 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Тимур Гурцкая
logoМатия Попович
logoЦСКА
logoКраснодар
logoФабио Челестини
logoРодриго Вильягра
logoЭдуард Сперцян
logoТамерлан Мусаев
logoпремьер-лига Россия
logoДанил Круговой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Спартак» готов рассмотреть продажу Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
1 минуту назад
Ханси Флик: «Не хочу говорить о «Реале». Только о «Барселоне». Важно смотреть на себя. Правильный настрой – не довольствоваться тем, что есть сейчас»
16 минут назад
«Рубин» может уволить Рахимова. Клуб недоволен вылетом из Кубка России, в РПЛ команда идет 7-й (Legalbet)
34 минуты назад
Иванов предложил назначить Аленичева тренером «Спартака»: «Не будем забывать вклад в чемпионство. Дмитрий наладит игру и вернет фирменный комбинационный стиль»
47 минут назад
Луис Энрике: «Шевалье тренируется, но Сафонов показал уровень. Мы очень довольны, Матвей продемонстрировал профессионализм и характер. У «ПСЖ» три топ-вратаря»
сегодня, 13:14
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
сегодня, 13:01
Хаманн про Алонсо в «Реале»: «Растрачен потенциал перспективного тренера. «Мадрид» дал Винисиуса почувствовать себя важнее клуба после бойкота «Золотого мяча»
сегодня, 12:47
Защитник «Спартака» Денисов интересен «Зениту». Между сторонами были неформальные контакты (Metaratings)
сегодня, 12:20
УЕФА вряд ли вернет Россию до достижения политического урегулирования, несмотря на рекомендации МОК по допуску юношей (Press Association)
сегодня, 12:19
Мареска – лучший тренер в АПЛ в ноябре. «Челси» выиграл 3 из 4 матчей при одной ничьей
сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» и «Сочи» интересуются Аусменди из «Банфилда». У 24-летнего форварда 4+2 в 15 матчах чемпионата Аргентины
14 минут назад
Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Жироной»
сегодня, 06:24
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
42 минуты назад
Чемпионат Италии. «Лечче» против «Пизы», «Милан» сыграет с «Сассуоло» в воскресенье
47 минут назад
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
52 минуты назад
Ребров про женщин-вратарей: «У них посыл: «Тренируй меня как мужчину, но обращайся как с женщиной». Нельзя повышать голос, они сильно обижаются, могут даже заплакать»
сегодня, 13:31
«Спартаку» и другим российским клубам предложен экс-тренер сборной Китая Янкович. Он готов рассматривать предложения (Metaratings)
сегодня, 12:34
Канчельскис о базе «МЮ»: «На старой было полтора поля, а сейчас – 15, академия, манеж, бассейн. Классно, только играй в футбол. Нет одного – результатов»
сегодня, 11:01
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
сегодня, 10:05
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
сегодня, 09:40