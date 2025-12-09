Тимур Гурцкая: «Состав ЦСКА на «Краснодар» – авантюра от Челестини. Был бы он гений, сделал бы две замены на 25-й минуте. Вильягру продавливали. Не понимаю, куда Фабио смотрел»

Тимур Гурцкая: состав ЦСКА на матч с «Краснодаром» – авантюра Фабио Челестини.

Тимур Гурцкая поделился мыслями о работе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини в матче Мир РПЛ против «Краснодара» (2:3).

«Состав на «Краснодар» – тренерская авантюра от Фабио Челестини. Если бы она прошла, все говорили бы о гении.

Каким образом с Вильягрой, который вообще не держит мяч, не играет в пас, с Круговым, который вообще для этого не создан, он хотел держать мяч против «Краснодара »? У него играет лучший полузащитник страны – Дуглас Аугусто, и есть Сперцян, который в идеальной форме.

После гола Мойзеса «Краснодар» включился. По мне, был бы гений Челестини, если бы он сделал две замены на 25-й минуте: заменить Поповича на Мусаева и убрать Вильягру.

Вильягру с 15-й по 25-й минуту просто продавливали. Я не понимаю, куда смотрел Челестини. Было понятно, что «Краснодар» все равно сломает ЦСКА», – сказал Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!».

