  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лотито сказал, что «Лацио» «не ослабнет» зимой, Сарри после 1:1 с «Болоньей» заявил: «Этого недостаточно, команду нужно усилить. Игрокам, которые нас не улучшат, лучше не приходить»
5

Лотито сказал, что «Лацио» «не ослабнет» зимой, Сарри после 1:1 с «Болоньей» заявил: «Этого недостаточно, команду нужно усилить. Игрокам, которые нас не улучшат, лучше не приходить»

Маурицио Сарри не согласился со словами президента «Лацио».

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри критически отреагировал на заявление президента клуба Клаудио Лотито о том, что команда «не ослабнет» в январское трансферное окно.

«Бьянкочелести» сыграли вничью с «Болоньей» (1:1) в 14-м туре Серии А. Концовку 2-го тайма команда Сарри провела вдесятером – Марио Хила был удален на 78-й минуте.

Перед игрой Лотито заявил журналистам, которые спросили, усилится ли клуб в январе, что «он не ослабнет, в этом нет никаких сомнений».

О матче

«Мы доставили им много хлопот. Мы разочарованы пропущенным голом – было допущено множество ошибок. Это был матч команды, которая значительно прогрессирует. Я доволен игрой, но все равно расстроен тем, что не победили».

О словах Лотито

«Не ослабнуть недостаточно, команду нужно усилить. Если в клуб придут игроки, которые нас не улучшат, им лучше не приходить.

Нам нужны игроки, которые действительно могут усилить эту команду, которая очень много работает», – заявил Сарри в интервью Sky Sport.

Римляне занимают 10-е место в чемпионате Италии, набрав 19 очков.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1143 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoЛацио
трансферы
logoМаурицио Сарри
logoБолонья
logoКлаудио Лотито
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Милан» одержал волевую победу над «Торино», «Удинезе» проиграл «Дженоа»
8 декабря, 21:45
«Лацио» отказался общаться со СМИ после игры с «Миланом» из-за неназначенного пенальти за локоть Павловича. Клуб выложил эпизод в соцсетях: «Пусть кадры говорят за нас»
30 ноября, 10:53Фото
Маурицио Сарри: «Серия А сможет привлечь судей из-за рубежа, надеюсь. Не вижу никого, кто справлялся бы со своими задачами»
10 ноября, 14:14
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
47 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
8 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
26 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
39 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22