Вратарь «Сочи» Дегтев после 2:4 от «Локо»: «У нас нет характера – в первом тайме пропустили три за пять минут и головы повесили. Так далеко не уедем»

Вратарь «Сочи» Дегтев: у нас нет характера.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев заявил, что команде не хватает характера.

В 18-м туре Мир РПЛ «Сочи» уступил «Локомотиву » со счетом 2:4. Перед зимней паузой команда занимает последнее место в таблице с 9 очками.

– Есть понимание, что «Сочи» кардинально надо менять зимой?

– Это вопрос руководителям клуба, мое дело тренироваться, играть, показывать себя на поле и делать все, что от меня требуется.

– В чем обязательно надо прибавлять?

– Во всем. Первое – характер и ментальность. У нас нет характера, в первом тайме за пять минут три [гола] пропустили, головы повесили. Так мы далеко не уедем, – сказал Дегтев.