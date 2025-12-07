Вратарь «Сочи» Дегтев после 2:4 от «Локо»: «У нас нет характера – в первом тайме пропустили три за пять минут и головы повесили. Так далеко не уедем»
Вратарь «Сочи» Дегтев: у нас нет характера.
Вратарь «Сочи» Александр Дегтев заявил, что команде не хватает характера.
В 18-м туре Мир РПЛ «Сочи» уступил «Локомотиву» со счетом 2:4. Перед зимней паузой команда занимает последнее место в таблице с 9 очками.
– Есть понимание, что «Сочи» кардинально надо менять зимой?
– Это вопрос руководителям клуба, мое дело тренироваться, играть, показывать себя на поле и делать все, что от меня требуется.
– В чем обязательно надо прибавлять?
– Во всем. Первое – характер и ментальность. У нас нет характера, в первом тайме за пять минут три [гола] пропустили, головы повесили. Так мы далеко не уедем, – сказал Дегтев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
