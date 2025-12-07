  • Спортс
  Челестини об РПЛ: «Очень боевой чемпионат. Многие клубы в Италии и Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков – топ-уровень»
85

Челестини об РПЛ: «Очень боевой чемпионат. Многие клубы в Италии и Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков – топ-уровень»

Фабио Челестини: РПЛ очень боевая, стадионы и болельщики топ-уровня.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини положительно оценил уровень РПЛ в сравнении с другими европейскими чемпионатами.

Армейцы на выезде уступили «Краснодару» (2:3) в матче 18‑го тура Мир РПЛ.

По итогам первого круга «быки» лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков. Команда Челестини занимает четвертое место с 36 очками.

– Ваше мнение о чемпионате за полгода?

– РПЛ – очень боевой чемпионат. Мне понравилось, что сегодняшний матч – это матч из топ‑5 лиг: атмосфера, стадион. Многие клубы в Италии, во Франции хотели бы иметь то, что есть у нас. Качество стадионов, количество болельщиков – это топ‑уровень.

– Сможет ли кто‑то остановить «Краснодар» на пути к чемпионству? Вы что‑то измените в играх против них в Кубке?

– Если «Краснодар» будет так играть, будет очень сложно. Это точно второй лучший состав игроков в лиге, они играют с интенсивностью и качеством, легко не будет. Мы менять ничего не будем, будем пытаться улучшаться, больше атаковать. Вот что будем пытаться делать.

Мы сыграли три матча с «Краснодаром», выиграли Суперкубок. Они ничего не будут менять, и мы ничего не будем менять. Посмотрим, в чем мы сможем прибавить до того момента, когда возобновится чемпионат, – сказал Челестини.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
