  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Боссы «Ливерпуля» поддерживают Слота на фоне заявлений Салаха. В клубе обсудят участие египтянина в матчах до КАФ (Бен Джейкобс)
48

Боссы «Ливерпуля» поддерживают Слота на фоне заявлений Салаха. В клубе обсудят участие египтянина в матчах до КАФ (Бен Джейкобс)

Руководство «Ливерпуля» поддерживает Слота после интервью Салаха.

Как передает журналист Бен Джейкобс, Арне Слот по-прежнему пользуется поддержкой руководства «Ливерпуля» после интервью Мохамеда Салаха, в котором тот рассказал об ухудшившихся отношениях с главным тренером.

«Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше», – заявил Салах после матча с «Лидсом» (3:3), который провел на скамейке. 

Сообщается, что теперь в «Ливерпуле» обсудят вопрос о том, будет ли Салах играть за клуб до Кубка Африки, который стартует 21 декабря. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1134 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
logoЛиверпуль
logoСборная Египта по футболу
logoАрне Слот
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оуэн – Салаху: «Могу представить, как ты себя чувствуешь. Ты был лидером и выиграл все. Но футбол – командная игра, нельзя публично говорить подобные вещи»
7 декабря, 11:45
Журналист Пирс о словах Салаха: «Эгоистичный, неуважительный жест. Он играет крайне неэффективно, у него вопиющая нехватка самокритики»
7 декабря, 11:18
Саттон о словах Салаха: «Стыдоба. Неуважение к игрокам «Ливерпулю» и Слоту. Мо ничем не отличается от других. У него спад, надо смириться»
7 декабря, 09:35
Мерфи о словах Салаха: «Так нельзя, он создает проблемы «Ливерпулю». Он заставляет всех думать только о себе. Даже если вы согласны с ним – так не делают»
7 декабря, 09:20
Пирс Морган о словах Салаха: «Вау. Может, пора дать мне интервью?»
7 декабря, 08:48
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
46 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
7 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
25 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
38 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22