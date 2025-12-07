Боссы «Ливерпуля» поддерживают Слота на фоне заявлений Салаха. В клубе обсудят участие египтянина в матчах до КАФ (Бен Джейкобс)
Руководство «Ливерпуля» поддерживает Слота после интервью Салаха.
Как передает журналист Бен Джейкобс, Арне Слот по-прежнему пользуется поддержкой руководства «Ливерпуля» после интервью Мохамеда Салаха, в котором тот рассказал об ухудшившихся отношениях с главным тренером.
«Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше», – заявил Салах после матча с «Лидсом» (3:3), который провел на скамейке.
Сообщается, что теперь в «Ливерпуле» обсудят вопрос о том, будет ли Салах играть за клуб до Кубка Африки, который стартует 21 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Бена Джейкобса в Х
