  • Адиев после 0:2 от «Балтики»: «Крылья» ждет бойня за выживание, если не укрепим состав. Хотя бы 4-5 человек, иначе входить в весну бессмысленно»
39

Адиев после 0:2 от «Балтики»: «Крылья» ждет бойня за выживание, если не укрепим состав. Хотя бы 4-5 человек, иначе входить в весну бессмысленно»

Магомед Адиев: весной «Крылья» ждет бойня за выживание, если не укрепим состав.

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев заявил о необходимости усиления состава в зимнее трансферное окно.

В матче 18-го тура Мир РПЛ самарцы проиграли «Балтике» со счетом 0:2.

«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата.

Нас ждет очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждет бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», – сказал Адиев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
logoБалтика
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoМагомед Адиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
