  • Алаев про «Краснодар» – ЦСКА: «Один из лучших матчей сезона – атмосфера, качество футбола, эмоции. У нас борьба вверху и внизу таблицы»
4

Алаев про «Краснодар» – ЦСКА: «Один из лучших матчей сезона – атмосфера, качество футбола, эмоции. У нас борьба вверху и внизу таблицы»

Александр Алаев про «Краснодар» – ЦСКА: один из лучших матчей сезона.

Президент РПЛ Александр Алаев назвал матч «Краснодара» и ЦСКА одним из лучших в первой части сезона чемпионата России.

«Быки» дома обыграли армейцев со счетом 3:2 в 18‑м туре Мир РПЛ.

– Сегодняшний матч – вишенка на торте?

– Сами ответили на вопрос. Понятно, что часто попадаю на хорошие матчи. Может быть, запоминается последнее, но по мне это – один из лучших матчей сезона. И атмосфера, и качество футбола, и эмоции. Достойное завершение первой части сезона.

Главное для нас – это спортивные итоги, что у нас такая борьба и вверху и внизу [таблицы]. Грустно, что три месяца будем без футбола, надеюсь, что пауза пролетит быстро.

– Когда будет общее собрание?

– Оно будет накануне рестарта чемпионата, у нас уже все вопросы решены. В этом году уже не будет, – заявил Алаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
