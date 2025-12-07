Агкацев о 3:2 с ЦСКА: «Краснодар» переиграл их, все по делу. Счет мог быть крупнее, пропущенный от Мойзеса мотивировал нас»

Станислав Агкацев: «Краснодар» переиграл ЦСКА, счет мог быть крупнее.

Голкипер «Краснодара » Станислав Агкацев высказался о победе над ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура Мир РПЛ .

«Все по делу, абсолютно. Мне кажется, переиграли ЦСКА сегодня.

Счет мог быть крупнее, если бы во втором тайме забили все моменты. В эпизоде с голом Мойзеса чуть не доиграли. Не лучшим образом сыграли, поэтому получили гол.

Наверное, этот пропущенный мяч мотивировал нас», – отметил Агкацев.

«Краснодар» с 40 очками в 18 матчах идет первым в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 36 очков.