Семин об РПЛ: «Краснодар» – главный претендент на чемпионство. Мусаеву удалось убедить игроков, что прошлый сезон позади – идут ко второму титулу подряд»
Юрий Семин: «Краснодар» – самый главный претендент на чемпионство.
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин считает «Краснодар» фаворитом на чемпионство в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева занимает 1-е место в турнирной таблице после первого круга чемпионата, набрав 40 очков в 18 матчах.
Сегодня «быки» победили ЦСКА (3:2) в 18-м туре Премьер-лиги.
«Краснодар» идет ко второму титулу подряд, но еще не дошел. Это большая заслуга Мусаева в том, что он смог очень быстро убедить игроков, что прошлый сезон остался позади – теперь нужно добиваться успехов в этом. Ему это удалось.
На мой взгляд, «Краснодар» – самый главный претендент на чемпионство», – сказал Семин.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости