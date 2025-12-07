Челестини оценил первую часть сезона ЦСКА: «10 из 10. Может, за поражение от «Ростова» мог бы порицать ребят. Остальные случились с командами, у которых состав не сравнить с нашим»
Челестини оценил первую часть сезона для ЦСКА: 10 из 10.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил высшую оценку команде за первую часть сезона.
Армейцы уступили «Краснодару» (2:3) в 18-м туре Мир РПЛ. ЦСКА с 36 очками ушел на зимний перерыв на 4-м месте, отставая от лидирующих «быков» на 4 балла.
– Как оцените игру ЦСКА за эти четыре месяца?
– Десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Ситуация сложная, мы могли быть первыми, но не получилось.
Мы в борьбе, провели очень хорошие матчи. Может быть, за поражение в игре с «Ростовом» я мог бы порицать ребят. Остальные поражения случились на выезде, мы столкнулись с командами, у которых состав нельзя сравнивать с нашим.
Ребята сделали невероятное, они делают это на протяжении большого количества недель, – сказал Челестини
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
