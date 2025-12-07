Челестини оценил первую часть сезона ЦСКА: «10 из 10. Может, за поражение от «Ростова» мог бы порицать ребят. Остальные случились с командами, у которых состав не сравнить с нашим»

Челестини оценил первую часть сезона для ЦСКА: 10 из 10.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил высшую оценку команде за первую часть сезона.

Армейцы уступили «Краснодару » (2:3) в 18-м туре Мир РПЛ . ЦСКА с 36 очками ушел на зимний перерыв на 4-м месте, отставая от лидирующих «быков» на 4 балла.

– Как оцените игру ЦСКА за эти четыре месяца?

– Десять из десяти. Ни одного плохого слова сказать не могу. Ситуация сложная, мы могли быть первыми, но не получилось.

Мы в борьбе, провели очень хорошие матчи. Может быть, за поражение в игре с «Ростовом» я мог бы порицать ребят. Остальные поражения случились на выезде, мы столкнулись с командами, у которых состав нельзя сравнивать с нашим.

Ребята сделали невероятное, они делают это на протяжении большого количества недель, – сказал Челестини