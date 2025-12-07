Обляков о стычке игроков ЦСКА и «Краснодара»: «Кордоба всегда провоцирует, никакого удивления»

Обляков о стычке ЦСКА и «Краснодара»: Кордоба всегда провоцирует, не удивлен.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обвинил форварда «Краснодара» Джона Кордобу в провокациях на фоне стычки игроков.

«Быки» дома победили армейцев (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ .

В перерыве матча произошла стычка между форвардом хозяев Джоном Кордобой и защитником гостей Мойзесом Барбозой . Кордоба что-то кричал одному из игроков ЦСКА, после чего к нему подошел Мойзес, и между игроками завязался спор.

Защитник «Краснодара » Лукас Оласа после этого заявил , что один из футболистов ЦСКА допустил расистское высказывание в адрес одного из его партнеров по команде.

«Здесь всегда непросто играть, две сильные команды. Таков результат.

Болельщики погнали «Краснодар» после пропущенного гола, они перехватили инициативу.

Кордоба всегда так действует, всегда провоцирует. Никакого удивления», – заявил Обляков.