  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Обляков о стычке игроков ЦСКА и «Краснодара»: «Кордоба всегда провоцирует, никакого удивления»
36

Обляков о стычке игроков ЦСКА и «Краснодара»: «Кордоба всегда провоцирует, никакого удивления»

Обляков о стычке ЦСКА и «Краснодара»: Кордоба всегда провоцирует, не удивлен.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков обвинил форварда «Краснодара» Джона Кордобу в провокациях на фоне стычки игроков.

«Быки» дома победили армейцев (3:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

В перерыве матча произошла стычка между форвардом хозяев Джоном Кордобой и защитником гостей Мойзесом Барбозой. Кордоба что-то кричал одному из игроков ЦСКА, после чего к нему подошел Мойзес, и между игроками завязался спор.

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа после этого заявил, что один из футболистов ЦСКА допустил расистское высказывание в адрес одного из его партнеров по команде.

«Здесь всегда непросто играть, две сильные команды. Таков результат.

Болельщики погнали «Краснодар» после пропущенного гола, они перехватили инициативу.

Кордоба всегда так действует, всегда провоцирует. Никакого удивления», – заявил Обляков.

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1132 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
дискриминация
logoКраснодар
logoМойзес Барбоза
logoЧемпионат.com
logoДжон Кордоба
logoИван Обляков
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алаев о том, что Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Это недоразумение, надеюсь»
7 декабря, 18:55
Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»
7 декабря, 18:50
Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» в РПЛ – 55 голов. Колумбиец обошел Смолова
7 декабря, 18:47
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
7 декабря, 17:26Видео
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
46 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
7 минут назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
25 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
38 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22