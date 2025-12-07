Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: «Вроде не подрадся никто – просто на повышенных тонах поговорили. Услышал крики, вышел, смотрю – все угасло»
Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: просто на повышенных тонах поговорили.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал стычку игроков в перерыве матча с ЦСКА.
«Краснодар» победил со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ. В перерыве матча в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Джона Кордобы и Мойзеса Барбозы.
По словам защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, причиной конфликта стало оскорбление на расовой почве, произнесенное одним из игроков ЦСКА. Эдуард Сперцян заявил, что стычка началась после высказывания Родриго Вильягры.
«Услышал крики, вышел, смотрю: все угасло. Не хочу раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался. Просто на повышенных тонах поговорили», – сказал Мусаев.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости