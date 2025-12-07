Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: «Вроде не подрадся никто – просто на повышенных тонах поговорили. Услышал крики, вышел, смотрю – все угасло»

Мусаев о стычке в перерыве матча с ЦСКА: просто на повышенных тонах поговорили.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев прокомментировал стычку игроков в перерыве матча с ЦСКА .

«Краснодар» победил со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ . В перерыве матча в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Джона Кордобы и Мойзеса Барбозы.

По словам защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, причиной конфликта стало оскорбление на расовой почве , произнесенное одним из игроков ЦСКА. Эдуард Сперцян заявил , что стычка началась после высказывания Родриго Вильягры.

«Услышал крики, вышел, смотрю: все угасло. Не хочу раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался. Просто на повышенных тонах поговорили», – сказал Мусаев.