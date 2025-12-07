Челестини об удалении Мойзеса в игре с «Краснодаром»: «Действия я не видел как такового, что мне сказать? Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению»

Челестини о красной у ЦСКА в игре с «Краснодаром»: решение судьи не обсуждается.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Мойзеса Барбозы в матче с «Краснодаром » (2:3).

«Что мне сказать? Это называется футбол. Действия я не видел как такового. Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению», – сказал Челестини.