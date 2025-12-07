Челестини об удалении Мойзеса в игре с «Краснодаром»: «Действия я не видел как такового, что мне сказать? Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению»
Челестини о красной у ЦСКА в игре с «Краснодаром»: решение судьи не обсуждается.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об удалении Мойзеса Барбозы в матче с «Краснодаром» (2:3).
«Что мне сказать? Это называется футбол. Действия я не видел как такового. Судья решил показать вторую карточку, это не подлежит обсуждению», – сказал Челестини.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости