Алаев о том, что Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Это недоразумение, надеюсь»
Президент Мир РПЛ Александр Алаев прокомментировал обвинения игроков ЦСКА в расизме со стороны защитника «Краснодара» Лукаса Оласы.
«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ. В перерыве встречи в подтрибунном помещении «Ozon Арены» произошла стычка с участием Джона Кордобы и Мойзеса Барбозы.
Впоследствии защитник «быков» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало расистское оскорбление со стороны одного из игроков ЦСКА.
«Я находился в ложе и не слышал. Надеюсь, что это недоразумение», – сказал Алаев.
Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
