Алаев о том, что Оласа обвинил ЦСКА в расизме: «Это недоразумение, надеюсь»

Глава РПЛ Алаев о словах Оласы про расизм: надеюсь, это недоразумение.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев прокомментировал обвинения игроков ЦСКА в расизме со стороны защитника «Краснодара » Лукаса Оласы .

«Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ. В перерыве встречи в подтрибунном помещении «Ozon Арены» произошла стычка с участием Джона Кордобы и Мойзеса Барбозы .

Впоследствии защитник «быков» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало расистское оскорбление со стороны одного из игроков ЦСКА.

«Я находился в ложе и не слышал. Надеюсь, что это недоразумение», – сказал Алаев.

