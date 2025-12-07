Кордоба стал лучшим бомбардиром «Краснодара» в РПЛ – 55 голов. Колумбиец обошел Смолова
Джон Кордоба – лучший бомбардир «Краснодара» в РПЛ.
Джон Кордоба стал рекордсменом «Краснодара» по голам в чемпионате России.
В матче с ЦСКА (3:2) колумбиец забил 55-й гол за «быков» в рамках» РПЛ. На счету форварда 106 игр за клуб в Премьер-лиге.
Кордоба обошел Федора Смолова, у которого 54 мяча. В топ-5 также входят Эдуард Сперцян (48), Ари (38) и Вандерсон (37).
Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», опередив Смолова. Форвард также стал лучшим по «гол+пас», у него 96 (69+27) очков
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
