Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»
Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о стычке игроков в перерыве матча с ЦСКА.
«Быки» дома обыграли армейцев (3:2) в 18‑м туре Мир РПЛ. В перерыве матча произошла стычка между форвардом хозяев Джоном Кордобой и защитником гостей Мойзесом. Кордоба что-то кричал одному из игроков ЦСКА, после чего к нему подошел Мойзес, и между игроками завязался спор.
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа после этого заявил, что один из футболистов ЦСКА допустил расистское высказывание в адрес одного из его партнеров по команде.
– Что происходило в подтрибунном помещении во время перерыва?
– Не знаю. Их пятый номер (Родриго Вильягра – Спортс’‘) говорил что‑то на своем языке. Наши игроки услышали и начали между собой разговаривать.
Видать, [Вильягра] говорил что‑то неприятное, – сказал Сперцян.