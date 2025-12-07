Сперцян о стычке игроков «Краснодара» и ЦСКА: «Вильягра говорил на своем языке что-то неприятное, видимо. Наши услышали»

Эдуард Сперцян о расизме ЦСКА: Вильягра говорил что‑то неприятное на своем языке.

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о стычке игроков в перерыве матча с ЦСКА.

«Быки» дома обыграли армейцев (3:2) в 18‑м туре Мир РПЛ . В перерыве матча произошла стычка между форвардом хозяев Джоном Кордобой и защитником гостей Мойзесом . Кордоба что-то кричал одному из игроков ЦСКА, после чего к нему подошел Мойзес, и между игроками завязался спор.

Защитник «Краснодара » Лукас Оласа после этого заявил , что один из футболистов ЦСКА допустил расистское высказывание в адрес одного из его партнеров по команде.

– Что происходило в подтрибунном помещении во время перерыва?

– Не знаю. Их пятый номер (Родриго Вильягра – Спортс’‘) говорил что‑то на своем языке. Наши игроки услышали и начали между собой разговаривать.

Видать, [Вильягра] говорил что‑то неприятное, – сказал Сперцян.