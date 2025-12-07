Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки. Приятно закончить хороший год качественной игрой»
Мусаев о 3:2 с ЦСКА: лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался доволен игрой команды против ЦСКА.
«Краснодар» одержал победу со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ и лидирует в турнирной таблице перед зимней паузой.
«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели лучший матч в сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Порадовали болельщиков. Ушли на зиму первыми.
Приятно закончить хороший год качественной игрой. Спасибо болельщикам, фантастическая поддержка», – сказал Мусаев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
