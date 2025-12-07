Мусаев о 3:2 с ЦСКА: «Лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки. Приятно закончить хороший год качественной игрой»

Мусаев о 3:2 с ЦСКА: лучший матч «Краснодара» в сезоне в плане обороны и атаки.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев остался доволен игрой команды против ЦСКА .

«Краснодар » одержал победу со счетом 3:2 в матче 18-го тура Мир РПЛ и лидирует в турнирной таблице перед зимней паузой.

«Я очень доволен содержанием игры. Мы провели лучший матч в сезоне в плане обороны, атаки, переходных фаз. Порадовали болельщиков. Ушли на зиму первыми.

Приятно закончить хороший год качественной игрой. Спасибо болельщикам, фантастическая поддержка», – сказал Мусаев.